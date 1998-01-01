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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عودة الحياة الروتينية إلى غلاف غزة

السبت 21 يوليو 2018 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عودة الحياة الروتينية إلى غلاف غزة



غزة / سما /

 أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم السبت عودة الحياة المدنية إلى روتينها العادي في البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة بعد ليلة من التصعيد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "بعد تقدير الموقف في القيادة الجنوبية العسكرية تقرر العودة إلى الروتين في المجالات المدنية في بلدات غلاف غزة".

ومثل هذا أول إعلان إسرائيلي غير مباشر بعودة التهدئة إلى قطاع غزة بعد إعلان حماس منتصف الليلة (الجمعة/السبت) التي قالت عبر الناطق باسمها فوزي برهوم إنه "بجهود مصرية وأممية، تم التوصل للعودة السابقة إلى التهدئة بين الإحتلال والفصائل الفلسطينية".

وكان الجيش الإسرائيلي قال الليلة الماضية إنه" تم ضرب 8 أهداف بواسطة طائرات ودبابات وتم استهداف 60 هدفا بواسطة مقاتلات".

وأضاف"تم تدمير 60 مبنى وبنية تحتية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترأس في ساعات الليل مشاورات أمنية في مقر وزارة الدفاع في تل ابيب بمشاركة وزير الجيش افيغدور ليبرمان ورئيس هيئة اركان الجيش غادي اينزكوت ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" نداف ارغامان وقادة الجيش الكبار، بحسب بيان.

واعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي من وحدة "غولاني"

#الاحتلال #غزة

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