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"إسرائيل" تصادق على إطالة نفق في القدس

السبت 21 يوليو 2018 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تصادق على إطالة نفق في القدس



القدس المحتلة / سما /

قررت "اللجنة اللوائية الاسرائيلية للتنظيم والبناء" في القدس إيداع مخطط لإطالة نفق يمتد من جانب باب الخليل إلى قرب باب العامود في البلدة القديمة بالقدس يطلق عليه إسم "نفق الجيش الإسرائيلي"، مسافة كيلومتر باتجاه الشمال.

ويستهدف هذا المخطط كما زعمت "اللجنة اللوائية"، تخفيف حدة اكتظاظ حركة السير في مفترق طرف النفق وفي شارع الأنبياء وتسهيل عمل القطار الخفيف.

وذكرت أسبوعية "كول هعير" العبرية أن المخطط الذي تبلغ تكلفته حوالي 360 مليون شيكل يتضمن نفقاً يتشعب عن النفق القائم نحو الشمال حتى منطقة الفنادق القائمة بمنطقة مندلبوم قرب فندق الأميركان كولوني.

ومن المقرر إقامة ثلاثة مخارج طوارئ في النفق. وينص المخطط على الحفاظ على "الحديقة القومية" القائمة فوق المسار المخطط له .

#إسرائيل

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