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يعالون: إعمار غزة بالتنسيق مع الدول العربية كفيل بوقف التصعيد

السبت 21 يوليو 2018 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يعالون: إعمار غزة بالتنسيق مع الدول العربية كفيل بوقف التصعيد



القدس المحتلة / سما /

قال وزير حرب الاحتلال الأسبق موشيه يعالون إن عدم الرد على البالونات الحارقة سيؤدي لمزيد من التصعيد "لأننا في الوقت الذي لا نرد فيه على الفلسطينيين في غزة، فإنهم يتجرؤون أكثر ضدنا".

وأضاف يعالون في مقابلة مع صحيفة معاريف العبرية، "قبل ثلاثة أشهر من اندلاع هذه المظاهرات الشعبية الفلسطينية، حافظنا على الردع الذي تحقق عقب الجرف الصامد في 2014، وبالتالي فما حصل في هذه الشهور الثلاثة الأخيرة يستوجب الفحص والتحقيق، لأن البقاء في حالة عدم الرد على الحرائق خشية التصعيد العسكري، هو بالضبط الذي سيؤدي لهذا التصعيد".

وأوضح أنه "رغم توفر وسائل تكنولوجية إسرائيلية لمواجهة الطائرات الورقية، لكنه يجب جباية أثمان من الطرف الثاني الذي يطلقها، وحين لا تقوم إسرائيل بذلك فإنها تدحرج الأمور نحو الحرب، مما يتطلب ضرورة أن نستخدم مع غزة سياسة العصا والجزرة، وهناك الكثير من الأمور التي يمكن القيام بها".

وتابع يعالون "أعلم منذ البداية أن حماس ليست الجهة التي يمكن إجراء مفاوضات سياسية معها، وأن ضربة واحدة فقط ليست كفيلة بإنهاء الصراع معها، ولذلك يجب أن ننسق جهودنا مع الدول العربية المستعدة للتعاون معنا لإعمار غزة، لأني ما زلت أرى حماس هي التي تحكم غزة، وأبو مازن لن يحل بديلا عنها، ولذلك يجب إلقاء المسؤولية عليها، وفي كل مرة نتعرض فيها للخطر، تتلقى على رأسها". 

#يعالون #غزة

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