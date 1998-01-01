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البرلمان الأردني: لن نسمح للحلم الاسرائيلي ان يتحقق

السبت 21 يوليو 2018 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البرلمان الأردني: لن نسمح للحلم الاسرائيلي ان يتحقق



عمان / وكالات /

 ادانت لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الاردني مصادقة الكنيست الاسرائيلي على ما يسمى بــ " قانون الدولة القومية" الذي يجعل من الاحتلال الاسرائيلي دولة يهودية.

واعربت اللجنة في بيان اصدرته عن رفضها المطلق للقانون العنصري الذي يعتبر من اخطر القوانين كونه يتألف من بنود تؤكد التفوق العرقي لليهود وتجعل التمييز ضد العرب مبرراً وشرعياً.

ووصفت اللجنة هذا القانون بانه شرعنة رسمية لتكريس العنصرية الإسرائيلية وشرعنة نظام "الأبارتهايد" وممارسة التطهير العرقي بامتياز عبر إعطاء امتيازات واضحة لليهودي والتنكر لمن هو غير يهودي.

وحذرت من الابعاد الخطيرة للقانون في تقرير مصير القضية الفلسطينية مشيرة الى انه سيفتح الباب على مصراعيه لعملية الضم الزاحف التي بدأت في الفترة الاخيرة للمناطق الفلسطينية المحتلة.

وشددت اللجنة على ان كل القوانين الاسرائيلية باطلة ومرفوضة وتتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية قائلة " لن نسمح ان يتحقق الحلم الاسرائيلي القديم في هوية دولة اسرائيل".

ودعت اللجنة المجتمع الدولي الى الاضطلاع بمسؤولياته الاخلاقية والقانونية والانسانية من خلال الضغط على الكيان الإسرائيلي باعتباره القوة القائمة بالاحتلال وإلزامه بتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
 

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