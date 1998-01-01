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"يديعوت" تنشر تفاصيل دقيقة لمقتل جندي إسرائيلي على حدود غزة

السبت 21 يوليو 2018 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت" تنشر تفاصيل دقيقة لمقتل جندي إسرائيلي على حدود غزة



وكالات

نشرت صحيفة يديعوت احرانوت تفاصيل مقتل جندي اسرائيلي على حدود قطاع غزة مساء أمس الجمعة.

وقالت الصحيفة أن جندياً إسرائيلياً قتل جنوب قطاع غزة من نيران قناص فلسطيني، وهو الجندي الإسرائيلي الأول الذي يقتل على حدود قطاع منذ نهاية عدوان 2014 على قطاع غزة.

وفي تفاصيل إضافية عن مقتل جندي جيش الاحتلال الإسرائيلي قالت الصحيفة العبرية، Yن الجندي الإسرائيلي الذي قتل كان يرتدي سترة واقية، قتل برصاصة قناص من قطاع غزة أصابته في الصدر، في البداية وصف بجريح في حالة الخطر، استدعيت مروحية لنقله، إلا أن الطاقم الطبي أعلن موته في الميدان.

وقالت مصادر صحافية اسرائيلية ان الجندي القتيل يعمل في صفوف لواء (جفعاتي) ويدعى أفود كارمي، مشيرة الى انه تم ابلاغ عائلة الجندي القتيل.

واوضحت تلك المصادر ان شقيقة هذا الجندي كانت قتلت اثر اصابتها بصاروخ اطلقته كتائب القسام عام 2005

#جندي #قتيل #الاحتلال

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