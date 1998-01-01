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مسؤول اسرائيلي : هذه الدول ضغطت و منعت حماس من الرد

السبت 21 يوليو 2018 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول اسرائيلي : هذه الدول ضغطت و منعت حماس من الرد



القدس المحتلة / سما /

ادعت صحيفية "يديعوت أحرونوت" العبرية ان مصر وقطر وتركيا قد ضغطت بشكل كبير على حركة حماس لعدم الرد على العدوان الاسرائيلي على القطاعوذلك منعا الاندلاع اي موجهة جديدة.

ونقلت الصحيفة  عن مسؤول اسرائيلي  قوله  ان تلك الدول طلبت من حماس عدم اطلاق اي صاروخ على اسرائيل هذه الليلة.

واضافت الصحيفة ان مصر والأمم المتحدة تعملان على تهدئة إسرائيل وحماس من أجل الحيلولة دون التدهور باتجاه الحرب.

واشارت الى ان " نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، على اتصال مكثف مع الجانبين على أعلى مستوى، وقال إنه لا حماس ولا إسرائيل أرادتا الدخول في الحرب".
 

#حماس #اسرائيل #قصف

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