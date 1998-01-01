فتح:لن نسمح للاحتلال بالإستفراد بغزة

رام الله / سما /

قالت حركة فتح ان العدوان الاسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة سيهزم على صخرة الصمود والتحدي الفلسطينية.



واضافت الحركة في بيان للمتحدث باسمها الدكتور عاطف ابو سيف ان التصعيد الاسرائيلي المتواصل على اهلنا في غزة لن يفلح في النيل من عزيمة شعب الختيار شعب الجبارين، مضيفا ان الكف الفلسطينية تناطح المخرز بإباء وكبرياء.



وحييت الحركة ابناء شعبنا، كمادعت الي تعزيز التلاحم والوحدة في مواجهة العدوان.



وطالبت الحركة المجتمع الدولي للقيام بواجباته في حماية شعبنا من بطش دولة الاحتلال وجنرالاتها، مؤكدة ان الصمت الدولي يغري اسرائيل ويشجعها على مواصلة اعتداءاتها على شعبنا.



من جانبه قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول ان "حماس جزء من شعبنا الفلسطيني ولن نسمح لحكومة نتنياهو العنصرية بالإستفراد بغزة أو أي فصيل فلسطيني".

