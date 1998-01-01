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جيش الاحتلال: ضربنا 68 هدفا في قطاع غزة وهي كالتالي ..

السبت 21 يوليو 2018 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال: ضربنا 68 هدفا في قطاع غزة وهي كالتالي ..



القدس المحتلة / سما /

 اعلن جيش الاحتلال فجر اليوم انه ضرب 68 هدفا في قطاع غزة بواسطة الطائرات الحربية والمدفعية مساء امس .

وافاد جيش الاحتلال في بيان له انه تم تدمير 3 مقرات تابعة لحركة حماس وهي:- مقر قيادة كتيبة الزيتون ومقر قيادة كتيبة خانيونس ومقر قيادة كتيبة البريج.

واوضح جيش الاحتلال ان الضربات ألحقت ضررا ملموسا في تشكيلات القيادة والسيطرة والأسلحة والبنية التحتية العسكرية والدفاع الجوي وتشكيلات التدريب واللوجستية والبنايات المتنوعة التابعة لحركة حماس في الكتائب المستهدفة.

واشار الى ان من بين الأهداف المستهدفة كانت منشات ومواقع لانتاج اسلحة ومدخل الى شبكة أنفاق ومنشأة تستخدم لانتاج معدات للبنى التحتية ومخزن لطائرات دون طيار وغرف عمليات عسكرية ومجمعات تدريب ومواقع استطلاع وغيرها.

وافاد البيان، ان الغارات جاءت ردًّا على عملية اطلاق النار التي قتل فيها جندي اسرائيلي، اضافة الى نشاطات حركة حماس على طول السياج الامني من بينها الطائرات الحارقة .

#الاحتلال #قصف #غزة

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