جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

«واتساب» يفرض قيوداً على إعادة إرسال الرسائل

السبت 21 يوليو 2018 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
«واتساب» يفرض قيوداً على إعادة إرسال الرسائل



نيودلهي / وكالات/

قال تطبيق الرسائل النصية والصوتية «واتساب» والمملوك لشركة «فيسبوك»، إنه سيدشن اختباراً للحدِّ من إعادة إرسال الرسائل يطبّق على جميع المستخدمين، بعدما طلبت السلطات الهندية فرض قيود على انتشار الشائعات التي أدت لوقوع حوادث عنف.
ودفعت عمليات قتل جماعية نتجت عن رسائل تحريضية زائفة في الهند، أكبر سوق لتطبيق «واتساب» بأكثر من 200 مليون مستخدم، السلطات للمطالبة بخطوات لمنع تداول الرسائل النصية الزائفة والمحتويات التحريضية.
وقالت شركة «واتساب» إنها ستختبر في الهند أيضاً خفض عدد المحادثات المتبادلة في آن واحد إلى خمسة بحد أقصى بما في ذلك المحادثات الفردية أو الجماعية، وإلغاء زر إعادة الإرسال السريع للرسائل الموجود بجوار زر الرسائل التي تتضمن صوراً أو مقاطع صوتية أو مقاطع فيديو.
ومن المرجح أن تردع هذه الخطوة إعادة الإرسال الجماعي للرسائل.
وذكرت «واتساب» أن الشعب الهندي هو الأول عالمياً في إعادة إرسال الرسائل والصور والمقاطع المصورة عبر تطبيقها.
وفي الشهر الحالي قالت «واتساب» ردّاً على مناشدة من وزارة التكنولوجيا الهندية إنها تسعى لشراكة مع الحكومة والمجتمع بشكل عام للحد من انتشار الأخبار الكاذبة عبر منصتها.
ونشرت «واتساب» إعلانات في صحف هندية كبيرة في الأسبوع الماضي للحد من انتشار المعلومات الخاطئة في أول محاولة لمكافحة عاصفة الرسائل الزائفة.
وقالت «واتساب» إنها تمنح المستخدمين القواعد والمعلومات التي تساعدهم على البقاء آمنين، وإنها تعتزم إطلاق حملات إعلانية طويلة الأمد بشأن أمن الناس.
ومنذ بداية العام الحالي تسببت رسائل زائفة بشأن مختطفي أطفال عبر «واتساب» إلى عمليات ضرب جماعية لأكثر من عشرة أشخاص في الهند أفضت إلى موت بعضهم.

أخبار ذات صلة

3 خدع سرية لكتابة الرسائل عبر واتساب

860x484

هكذا تقرأ الرسائل المحذوفة على واتساب

واتساب تمدد فترة حذف الرسائل المرسلة لأكثر من ساعة

مزايا جديدة .."واتساب" يتيح حذف وتعديل الرسائل المرسلة

860x484

خطوات بسيطة لمسح الرسائل وخداع "واتساب"

واتس آب ينهي عصر الرسائل النصية

الأكثر قراءة اليوم

اربعة شهداء و اكثر من 120 جريحا في قصف الاحتلال لعدد من المواقع في قطاع غزة

ليبرمان : قوة الرد الاسرائيلية تجاه حماس تاّكلت ولا خيار الا الخروج الى حرب مؤلمة وصعبة

اشتباكات واطلاق نار بين مقاومين والاحتلال على حدود غزة

نتنياهو يترأس اجتماعاً طارئاً لتقييم الأوضاع في غلاف غزة

المتحدث بلسان جيش الاحتلال يهدد السنوار: "الحبل سينقطع في وقت ما"

الرئيس يجري اتصالات عاجلة لوقف التصعيد على غزة

صور ..القسام تتوعد بالانتقام تشييع جثمان شهيد برفح

الأخبار الرئيسية

قصف غزة -ارشيفية

مسؤول اسرائيلي : هذه الدول ضغطت و منعت حماس من الرد

مصادر لـ "سما": التوصل إلى اتفاق تهدئة بين غزة واسرائيل الليلة والساعات القادمة حاسمة

اجتماع طارئ لليبرمان ونتنياهو

ليبرمان مهاتفاً ميلادينوف: قيادة حماس تتحمل مسئولية التصعيد والقتل والدمار القادم في غزة

قصف4

فيديو: الاحتلال يقصف عدداً من الأهداف في مناطق مختلفة من قطاع غزة

جيش الاحتلال يعلن بدء عملية "واسعة النطاق" في قطاع غزة