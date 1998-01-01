ثماني سنوات سجن لرئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك

سيول/وكالات/

اصدرت محكمة في سول،اليوم الجمعة، حكما بالسجن 8 سنوات بحق الرئيسة الكورية الجنوبية المخلوعة بارك كون هيه في تهم الرشوة وتلقيها اموال من ميزانية وكالة الاستخبارات الحكومية .

كما قضت المحكمة بتغريم بارك 3ر3 مليار وون (ما يقرب من 3 ملايين دولار)،بحسب وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية كانت النيابة العامة قد طالبت بتوقيع عقوبة السجن 15 سنة على بارك.

يذكر أن عقوبة اليوم الجمعة من شأنها زيادة العقوبة التي فرضت عليها لمدة 24 عاما التي تسري الآن بالفعل في سلسلة من اتهامات الفساد في فضيحة إساءة النفوذ واسع النطاق شملت صديقتها المقربة تشوي سون سيل.

في أوائل كانون الثاني، اتهمت النيابة العامة بارك بتهم إضافية تشمل الرشوة والاختلاس وإهدار أموال الدولة لتقبّلها بشكل غير شرعي مبلغ 5ر3 مليار وون ( 2ر3مليون دولار ) من وكالة الاستخبارات الوطنية بين آذار 2013 وايلول .2016

وتم اتهام بارك بإنفاق بعض الأموال لاستخدامها الخاص ، مثل فواتير الهواتف السرية التي كانت تستخدمها للاتصال بـ تشوي ، وتكاليف صيانة مسكنها الخاص في جنوب سول والعلاج الطبي. وتم استخدام الأموال أيضا للحوافز والمكافآت للمساعدين المقربين من بارك.

وقد تمت إدانة مساعديها الثلاثة السابقين لتورطهم في فقط قضية اختلاس في محاكمة منفصلة في الأسبوع الماضي .

وقضت المحكمة بأن ما قدمته وكالة الاستخبارات إلى مكتب بارك لم تكن رشاوى .

وأصبحت بارك (65 عاما) أول رئيسة منتخبة ديمقراطيا تعزل من منصبها في كوريا الجنوبية على خلفية فضيحة الفساد .