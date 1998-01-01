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الأمم المتحدة تعلق على قانون القومية :حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام

السبت 21 يوليو 2018 07:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تعلق على قانون القومية :حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام



نيويورك/وكالات/

طالبت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، "جميع الأطراف إلى الإحجام عن أي إجراءات أحادية الجانب"، وذلك في إطار تعليقها على "قانون القومية"، الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.وقال حق للصحفيين: "نحن لاحظنا صدور هذا القانون، ونؤكد على سيادة الدول في سن قوانينها، ولكن أيضا نؤكد على حقوق الأقليات".

وقال "حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية) هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام وندعو الطرفين إلى الإحجام عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب".

وكان الكنيست الإسرائيلي  قد اقر بصورة نهائية قانونًا ينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط". 

#الامم المتحدة #حل الدولتين #قانون القومية

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