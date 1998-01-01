المتحدث بلسان جيش الاحتلال يهدد السنوار: "الحبل سينقطع في وقت ما"

القدس المحتلة / سما /
هدد الناطق باسم جيش الاحتلال قائد حركة حماس في قطاع غزة بالقول "لا توجد حصانة لاي شخص متورط بـ(الارهاب)"، على حد تعبيره.
وقال افيخاي ادرعي في تغريدة له على تويتر : " السنوار كشخص له تجربة ليست بقليلة مع إسرائيل، كان من المفروض أن تعلم بأنّ الحبل سينقطع في وقت ما.
وتابع قائلا :" بواسطة سلسلة خطوات حمقاء، اخترت توريط سكان غزة، والمساس بهم، وبدلًا من تطوير وضعهم، اخترت تأزيمه " على ح زعمه .
وختم بالقول :" من المهم أن تتذكر بأنه لا توجد حصانة لأي شخص متورط بالإرهاب " حسب تعبيره .