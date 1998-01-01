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المتحدث بلسان جيش الاحتلال يهدد السنوار: "الحبل سينقطع في وقت ما"

الجمعة 20 يوليو 2018 11:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
المتحدث بلسان جيش الاحتلال يهدد السنوار: "الحبل سينقطع في وقت ما"



القدس المحتلة / سما /

هدد الناطق باسم جيش الاحتلال قائد حركة حماس في قطاع غزة بالقول "لا توجد حصانة لاي شخص متورط بـ(الارهاب)"، على حد تعبيره.

وقال افيخاي ادرعي في تغريدة  له على تويتر : " ‏‎السنوار كشخص له تجربة ليست بقليلة مع ‎إسرائيل، كان من المفروض أن تعلم بأنّ الحبل سينقطع في وقت ما.

وتابع قائلا :" بواسطة سلسلة خطوات حمقاء، اخترت توريط سكان ‎غزة، والمساس بهم، وبدلًا من تطوير وضعهم، اخترت تأزيمه " على ح زعمه .

وختم بالقول :" من المهم أن تتذكر بأنه لا توجد حصانة لأي شخص متورط بالإرهاب " حسب تعبيره .
 

#السنوار #ادرعي

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