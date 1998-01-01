المتحدث بلسان جيش الاحتلال يهدد السنوار: "الحبل سينقطع في وقت ما"

القدس المحتلة / سما /

هدد الناطق باسم جيش الاحتلال قائد حركة حماس في قطاع غزة بالقول "لا توجد حصانة لاي شخص متورط بـ(الارهاب)"، على حد تعبيره.

وقال افيخاي ادرعي في تغريدة له على تويتر : " ‏‎السنوار كشخص له تجربة ليست بقليلة مع ‎إسرائيل، كان من المفروض أن تعلم بأنّ الحبل سينقطع في وقت ما.

وتابع قائلا :" بواسطة سلسلة خطوات حمقاء، اخترت توريط سكان ‎غزة، والمساس بهم، وبدلًا من تطوير وضعهم، اخترت تأزيمه " على ح زعمه .

وختم بالقول :" من المهم أن تتذكر بأنه لا توجد حصانة لأي شخص متورط بالإرهاب " حسب تعبيره .

