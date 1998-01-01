حماس: الاحتلال سيدفع غالياً ثمن عدوانه على غزة

غزة/سما/

أصدرت حركة حماس بياناً عقب العدوان الاسرائيلي على غزة المتواصل حتى هذه اللحظة، وجاء في البيان الذي وصل "سما" نسخة عنه:

إن عدوان الاحتلال على غزة سيضعه أمام استحقاقات هذا الخيار وتداعياته الصعبة وسيرفع من تكلفة حسابه، وعليه أن يتحمل النتائج والعواقب.

تصرف المقاومة إزاء هذا الاستهداف والتصعيد محكوم بالحق في الدفاع عن شعبنا والواجب الوطني في حماية مصالحه وترسيخ معادلة الردع المبنية على أساس القصف بالقصف والقنص بالقنص وهي جاهزة وقادرة وماضية في فرض هذه المعادلة وتثبيتها مهما بلغت التضحيات.

شعبنا الفلسطيني ومن خلفه المقاومة الباسلة سيمضي بكل قوة في انتزاع حقوقه وكسر حصار غزة، فمن حقه أن يعيش بحرية وكرامة، وعلى العالم وصناع القرار في المنطقة أن يعملوا على لجم هذا العدوان وإنهاء حصار غزة ودعم عدالة القضية الفلسطينية

