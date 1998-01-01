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ليبرمان مهاتفاً ميلادينوف: قيادة حماس تتحمل مسئولية التصعيد والقتل والدمار القادم في غزة

الجمعة 20 يوليو 2018 09:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان مهاتفاً ميلادينوف: قيادة حماس تتحمل مسئولية التصعيد والقتل والدمار القادم في غزة



غزة/سما/

قالت وسائل إعلام عبرية أن وزير الحرب الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان هاتف الليلة المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، ميلادينوف، وأخبره بأن حماس تسعى لتصعيد الأوضاع بنية مبيتة وأنها تتحمل المسئولية الكاملة عن التصعيد.

وقال ليبرمان لميلادينوف: سنرد بصورة قاسية والمسئولية من الآن فصاعداً تتحملها قيادة حماس في غزة.

وتابع ليبرمان: إذا واصلت حماس إطلاق الصواريخ، فإن الردود ستكون أصعب مما يتخيلون، وكل مسئولية الدمار والقتل تتحملها حماس وحدها.

ويشار إلى أن ليبرمان يشارك الآن في اجتماعٍ ثانٍ لتقدير الموقف بمشاركة نتنياهو وآيزنكوت وقادة الاجهزة الأمنية

#ميلادينوف #ليبرمان #حماس #غزة

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