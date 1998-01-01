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عبر الهجمات الجوية

جيش الاحتلال يعلن بدء عملية "واسعة النطاق" في قطاع غزة

الجمعة 20 يوليو 2018 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعلن بدء عملية "واسعة النطاق" في قطاع غزة



غزة/سما/

فيما يعقد قادة جيش الاحتلال اجتماعاً طارئاً لبحث تطور الأوضاع في غلاف غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية "واسعة النطاق" في قطاع غزة عبر هجمات جوية مساء اليوم الجمعة.

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب: "‫في هذا الوقت، بدأت الطائرات الحربية التابعة للجيش في مهاجمة أهداف تابعة لمنظمة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة".

وأضاف "‫هذا هو هجوم واسع، فلقد اختارت منظمة حماس تدهور الوضع الأمني وتحمل عواقب تصرفاتها".

وفي تعليق على تصاعد الأحداث في غلاف غزة، صرح الناطق باسم الجيش رونين مانليس : "لقد تجاوزت أحداث اليوم كل الحدود، وهو أصعب يوم منذ نهاية عملية الجرف الصامد في عام 2014، فخلال النهار تم إطلاق النار على قواتنا".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم عن تعرض إحدى قواته لاستهداف مباشر شرق مخيم البريج وسط القطاع، وقد وصفت جراحه بـ "الميئوس منها".

واستشهد 4 فلسطينيين بينهم 3 مقاومين من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في استهداف جيش الاحتلال لنقاط رصد للمقاومة شرق خانيونس ورفح فيما استشهد الرابع خلال مشاركته في فعاليات مسيرة العودة شرق مدينة غزة.

#جيش الاحتلال #ليبرمان #غزة #ضربات جوية #قصف

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