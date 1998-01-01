نتنياهو يترأس اجتماعاً طارئاً لتقييم الأوضاع في غلاف غزة

غزة / سما /

أصدر جيش الاحتلال تعليماته للمستوطنين في غلاف غزة بالدخول إلى الملاجيء مساء اليوم الجمعة وسط توقعات بأن تكون هذه الليلة القادمة ساخنة بعد اصابة جندي اسرائيلي من قبل قناصة على حدود غزة وارتقاء أربعة شهداء، بحسب ما أعلنت القناة السابعة العبرية.

كما وأعلنت السلطات الاسرائيلية إغلاق شاطئ "زيكيم" المحاذي لقطاع غزة لليوم وغد.

هذا ووصل بنيامين نتنياهو إلى وزارة الدفاع في "الكرياه" وسط "تل أبيب" حيث سيترأس إجتماعا طارئاً مع قادة الجيش الإسرائيلي لتقييم الوضع في غلاف غزة.

وذكرت القناة الإسرائيلية العاشرة أن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان ورئيس أركان الجيش الجنرال غادي آيزنكوت إضافة إلى كبار الضباط وصلوا إلى مقر وزارة الجيش للمشاركة في الجلسة الطارئة.