شؤون اللاجئين تفتح باب التسجيل للنازحين الراغبين بالعودة الى مخيماتهم في سوريا

غزة / سما/

دعت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية مساء اليوم الجمعة العائلات الفلسطينية اللاجئة التي نزحت من مخيماتها في سوريا الى لبنان التي ترغب في العودة الى مخيماتها في سوريا التسجيل لدى اللجان الشعبية في مخيمات لبنان حتى تتمكن الدائرة من خلال التنسيق مع سفارة فلسطين في لبنان من تسوية اوضاعهم لدى الجهات اللبنانية وترتيب عودتهم في اطار جدول زمني وترتيبات بهذا الخصوص .

واوضحت الدائرة في بيانها الصادر عنها اليوم ان قرار التسجيل يشمل ايضا اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من سوريا الى قطاع غزة ويرغبون العودة الى مخيماتهم في سوريا عليهم التوجه الى مقر دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة الكائن في مدينة غزة - شارع النصر - دوار الامن العام للتسجيل مصطحبين معهم اوراقهم الثبوتية اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 23/7/2018 وحتى مساء يوم الخميس الموافق 26/7/2018 .

واضافت الدائرة انها ستعلن قريبا عن الية التسجيل للعائلات النازحة من سوريا ال الاقطار العربية الأخرى .

يشار الى ان وفد منظمة التحرير الفلسطينية خلال زيارته الى سوريا بتاريخ 9/7/2018 برئاسة عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد وضم كلا من عضوي اللجنة التنفيذية الدكتور احمد ابو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين والدكتور واصل أبو يوسف، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح سمير الرفاعي، وسفير دولة فلسطين لدى بيروت أشرف دبور، وسفير دولة فلسطين لدى دمشق محمود الخالدي، ومدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي بحث اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا واليات اعادة تأهيل وبناء المخيمات الفلسطينية في سوريا بخاصة مخيم اليرموك المدمر وتسهيل عودة النازحين الفلسطينيين الى مخيماتهم .

وكان د, ابو هولي اشار الى ان المسؤولين السوريين اكدوا خلال لقاء وفد المنظمة بهم على التزامهم بتوفير احتياجات ومتطلبات مخيم اليرموك واعادة اعماره وتسهيل عودة النازحين الفلسطينيين الى مخيماتهم في سوريا.