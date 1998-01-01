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قلقيلية: إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال بقرية كفر قدوم

الجمعة 20 يوليو 2018 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
قلقيلية: إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال بقرية كفر قدوم



قلقيلية/سما/

أُصيب، اليوم الجمعة، ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، بينهم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، شرق محافظة قلقيلية، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، الأسبوعية السلمية المُناهضة للاستيطان، والمُطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاما.

ونقلت وكالة "وفا" عن منسق المقاومة الشعبية في قرية كفر قدوم، مراد شتيوي، قوله إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، تجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة طفل بجروح في يده، وشابين بالرصاص المطاطي.

وأضاف أن عشرات المشاركين في المسيرة أُصيبوا بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع بينهم الوزير عساف.

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