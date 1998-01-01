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اشتباكات واطلاق نار بين مقاومين والاحتلال على حدود غزة

الجمعة 20 يوليو 2018 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتباكات واطلاق نار بين مقاومين والاحتلال على حدود غزة



غزة / سما /

 قالت مصادر عبرية ان تبادلا لاطلاق النار نشب بين المقاومين وجيش الاحتلال على حدود قطاع غزة.

وأضافت المصادر ان الجيش رد باطلاق عدة قذائف على المقاومين الذين استخدموا الاسلحة الخفيفة وفقا للتقارير العبرية.

وبعد ذلك سمع دوي انفجارات شمال قطاع غزة.,قال مراسل القناة الإسرائيلية العاشرة أنّ جيش الاحتلال بدأ هجومًا واسعًا ردًا على إطلاق نار من غزة.

وقالت مصادر محلية  إنّ المقاومة أطلقت عددًا من قذائف الهاون ردًا على قصف نقطة رصد للمقاومة شرق خانيونس ادى الى استشهاد مقاومين 

كما قصفت مدفعية الاحتلال موقع للضبط الميداني شرق محافظة رفح.

واستهدفت ايضا مرصد للمقاومة شرق مخيم المغازي وسط  قطاع غزة 

#الاحتلال #غزة #قصف

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