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شهيدان في قصف مدفعي على طول حدود غزة

الجمعة 20 يوليو 2018 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدان في قصف مدفعي على طول حدود غزة



غزة / سما /

استشهد مواطنين مساء اليوم جراء استهداف قوات الاحتلال  مرصداً للمقاومة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد اشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة ان مواطنين استشهدا جراء استهداف الاحتلال لشرق خانيونس.

وذكرت مصادر محلية ان المدفعية اطلقت قذيفتين صوب نقطة رصد تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

كما اطلقت المدفعية الاسرائيلية قذائفها على نقاط رصد قرب مخيم العودة شرق جباليا واخرى شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأصيب فلسطينيان بجراح في اطلاق نار على مخيم العودة شرق غزة فيما اصيب ثالث شرق جباليا واثنين بحالة اختناق شرق خانيونس.

ووصل اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الى مخيم العودة شرق غزة للمشاركة في جمعة "لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين يا وكالة الغوث".

وبدأت فعاليات الجمعية بوصول الاف المواطنين الى مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية.

#الاحتلال #غزة #اصابتان

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