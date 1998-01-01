جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

4 سنوات على أسر "شاؤول أرون"

الجمعة 20 يوليو 2018 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 سنوات على أسر "شاؤول أرون"



غزة / سما /

 يصادف اليوم الجمعة، ذكرى مرور أربعة أعوام على أسر كتائب القسام، للجندي الإسرائيلي "آرون شاؤول"، خلال العدوان الإسرائيلي صيف 2014.

وقالت كتائب القسام، اليوم عبر موقعها الإلكتروني، إنّ صاحب الرقم 6092065 ما زال في قبضتها، في إشارة للجندي آرون.

ومساء 20 تموز/ يوليو 2014، أعلن المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أسر "أرون"، أثناء التصدي لتوغل بري لجيش الاحتلال في حيّ التفاح، شرق غزة.

ولأول مرّة أعلنت كتائب القسام في نيسان/ ابريل 2015، عن وجود 4 جنود إسرائيليين أسرى لديها، دون أن تكشف إن كانوا أحياءً أم أمواتًا. وترفض حماس، تقديم أي معلومات عنهم.

وأعلن الاحتلال فقدان جثتي جنديين في قطاع غزة خلال غدوان 2014، "شاؤول أرون"، و"هدار جولدن"، لكن وزارة الجيش عادت وصنفتهما، في 2016، على أنهما "مفقودان وأسيران".

وإضافة إلى الجنديين، تتحدث تل أبيب، عن فقدان إسرائيليين اثنين أحدهما من أصل إثيوبي والآخر من أصل عربي، دخلا غزة بالخطأ.

أخبار ذات صلة

موقع مقرب من القسام : كيف احتفل شاؤول أرون بعيد ميلاده في غزة ؟

شاهد: القسام تنشر مقطعي فيديو في عيد ميلاد الجندي شاؤول أرون

شاؤول- ارشيف

تفاصيل جديدة.. والدة "شاؤول" تشكك بوفاة ابنها في حرب 2014

شاؤول

فيديو مترجم : فلسطينيون ينتجون أغنية حزينة بالعبرية للأسير "شاؤول"

محمد مرتجي

إسرائيل تسجن ممثل منظمة "تيكا" التركية 9 سنوات بتهمة تمويل "حماس

ابو عبيدة -القسام

أبو عبيدة لـ"الميادين: إسقاط الطائرة ضربة قوية وحدث نوعي بعد سنوات من العربدة الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

بعد موافقة حماس.. "فتح" تعلن موقفها من "ورقة المصالحة المصرية" السبت

الكشف عن فحوى آخر رسالة أرسلها صدام حسين قبل يوم من إعدامه

إسرائيل : حماس ستسهدف دباباتنا في قطاع غزة بالكورنيت

حملة “مقاطعة داعمي اسرائيل في لبنان” توجّه رسالة قاسية إلى راغب علامة

"أفريقيا فازت بكأس العالم" تعليق يثير غضب سفير فرنسا في امريكا

" إيلاف " السعودية تنشر مقالا ضد حماس شارك فيه " أدرعي "

السنوار يطلع "الشعبية" و"الجهاد" على المبادرة المصرية للمصالحة

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

شهيدان في قصف مدفعي على طول حدود غزة

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان : قوة الرد الاسرائيلية تجاه حماس تاّكلت ولا خيار الا الخروج الى حرب مؤلمة وصعبة

مسيرات العودة

العاشرة العبرية : مسيرات العودة اليوم تحدد مصير التوتر إما التوجه نحو الحرب او التهدئة

ارشيفية

قناة عبرية : مقترح جديد من أمريكا لحركة حماس لحل مشاكل غزة الاقتصادية

مصالحة -ارشيفية

وفد من «فتح» إلى القاهرة غداً للبحث في «مصالحة متدرّجة»