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حماس : اسرائيل لن ترى جنودها دون ثمن

الجمعة 20 يوليو 2018 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس : اسرائيل لن ترى جنودها دون ثمن



غزة / سما /

اكدت حركة المقاومة الاسلامية حماس ان جنود اسرائيل المفقودين في غزة لن يروا النور دون ثمن يشبه ثمن الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط الذي افرج عنه في صفقة تبادل عام 2011.

وقال القيادي في حماس خليل الحية خلال خطبة الجمعة وجنازة الشهيد عبد الكريم رضوان الذي ارتقى بالقصف الإسرائيلي مساء امس أن هدار غولدن وشاؤول ارون في يد القسام ولن يروا النور دون ثمن تماما كما خرج شاليط.

وأضاف :"العدو الذي تخيفه البالونات والطائرات الورقية هو أوهن من بيت العنكبوت ومهما ملك العدو من قوة فهو ضعيف لانه محتل يواجه شعباً صابراً مؤمناً بحقه".

واعتبر الحية ان تهديدات الاحتلال بتشديد الحصار، لن تزيد حماس الا ايمانا بقضيتها وصوابية طريقها.

ودعا الحية الامة العربية والاسلامية الى دعم صمود الشعب الفلسطيني وعزل الاحتلال وليس التطبيع معه، مؤكداً ان المقاومة ستبقى مشرعة سلاحها وستبقى مسيرات العودة وكسر الحصار حتى نحقق أهدافها، وأولها كسر الحصار عن غزة وإلى الأبد.

وأضاف :"شعبنا ومقاومته قادرين على ادارة المعركة مع الاحتلال، لا ترهبنا التهديدات، المقاومة حقنا حتى ينتهي الاحتلال و لسنا هواة دماء وقتل، لكننا هدف للاحتلال، نريد حقنا وتحرير أرضنا ونحرر مسرانا وأسرانا".

وأوضح الحية ان حماس لن تسمح للاحتلال أن يهرب من خلافاته الداخلية إلى قتل الفلسطينيين ولن تسمح بأن يبقى سجن غزة، ولن تدفع ثمنا سياسيا مقابل رفع الحصار.

واكد ان حماس ابلغت مصر رسمياً بموافقتها على رؤيتها للمصالحة التي تقوم على الشراكة ورفع الظلم والعقوبات عن غزة داعيا فتح إلى العمل بجدية على انهاء الانقسام واتمام المصالحة، دون التفاف أو تسويف.

وحذر من استخدام مسار المصالحة، للالتفاف على الإرادة والمساعي الدولية لرفع الحصار عن غزة.
 

#حماس #اسرى

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