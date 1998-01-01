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أسرى النقب يوجهون مناشدة للمؤسسات الإنسانية والحقوقية

الجمعة 20 يوليو 2018 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وجه الأسرى الإداريين والحركة الأسيرة في سجن النقب، اليوم الجمعة، مناشدة إلى جميع المؤسسات الإنسانية والحقوقية والطبية.

وناشد أسرى النقب، تلك المؤسسات، التدخل والضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياستها القمعية بحق الأسرى في السجن، والعمل على تحسين ظروف اعتقالهم من كافة الجوانب وخاصة العمل على وقف الاعتقال الإداري.

وقال الأسير المحرر غسان زغبي من جنين، بعد أن أمضى اعتقال إداري لمدة عام و8 سنوات سابقا وأفرج عنه الليلة الماضية، إن سلطات الاحتلال قامت بتحويل عشرات الأسرى في الأيام الأخيرة إلى الاعتقال الإداري، كما حرمت الأسرى المرضى من العلاج الطبي اللازم، خاصة في ظل انتشار الأمراض المزمنة، كما وصلت انتهاج سياسة الاقتحامات والتفتيش للأقسام.

وأشار الى أن ما تسمى إدارة مصلحة سجون الاحتلال لم تغيير من نهجها العدواني بحق الحركة الأسيرة من كافة الجوانب الصحية والحياتية والمعيشية، إضافة الى معاناة الحركة الأسيرة من الاكتظاظ في سجن النقب الذي بداخله ما يزيد عن 1100 أسير بالرغم من وعود سلطات الاحتلال بتوسيعه منذ سنوات

#أسرى النقب #مناشدة

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