صور ..القسام تتوعد بالانتقام تشييع جثمان شهيد برفح

رفح / سما /

شارك الالاف بتشييع الشهيد عبد الكريم رضوان (38 عاما) في مسيرة جماهيرية حاشدة بحي تل السلطان غرب رفح جنوب قطاع غزة.وشارك في التشييع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية وعدد من قيادات حماس، اضافة الى العشرات من اعضاء كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وانطلق موكب التشييع من مسجد الصالحين بحي تل السلطان وصولا الى مقبرة الشهداء وسط شعارات تدعو للانتقام.

وكانت كتائب القسام توعدت برد عنيف على اغتيال رضوان الذي يعد احد عناصر الضبط الميداني برفح.يشار الى أن الشهيد متزوج وله اربعة اطفال اصغرهم عام واحد.