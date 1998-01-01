ريال مدريد يقترب من إبرام صفقة بـ190 مليون يورو

وكالات / سما /

اقترب ريال مدريد الإسباني، من التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد، من تشيلسي الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك حسب تقارير صحفية

واتفق ريال مدريد مع تشيلسي على ضم هازارد مقابل 190 مليون يورو، وفق شبكة "لو 10 سبورت" الفرنسية.

وتفاوض ريال مدريد مع والد هازارد في الفترة الماضية، بعد نية النادي الملكي دفع المقابل المذكور لضم ابنه.

ويسعى الملكي إلى ضم هازارد لكي يعوض الفراغ الذي تركه نجم ريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى فريق يوفنتوس الإيطالي في عقد لمدة 5 سنوات.