مصر بصدد تحقيق حلم راودها لعقود سيدرّ عليها المليارات

القاهرة /وكالات/

تستعد مصر لتشييد أول مصنعين لاستخلاص المعادن والعناصر المشعة في محافظة كفر الشيخ شمال دلتا النيل وعلى مساحة تصل إلى 115 فدانا.

وستنشئ مصر المصنع الأول في ملاحة منيسي على مساحة 80 فدانا تنفذه شركة أسترالية، والثاني غرب محطة كهرباء البرلس على مساحة 35 فدانا بمنطقة بر بحري تنفذه شركة مصرية صينية بالتعاون مع الشركة المصرية للرمال السوداء.

وقال محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر، إن "الحلم الذي دام لعشرات السنوات يتحول لواقع ملموس في استخلاص المعادن والعناصر المشعة من الرمال السوداء، بعد وضع حجر الأساس لمشروع مصنع فصل الرمال السوداء بالبرلس".

وأوضح أن المشروع سيوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة فضلا عن فرص العمل غير المباشرة، لاستخراج 41 عنصرا معدنيا من الرمال السوداء تقوم عليها 41 صناعة فريدة عالميا، لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة والقيمة المضافة من المعادن المستخلصة من الرمال السوداء.

وأكد أن مشروع الرمال السوداء سيعود على مصر بمليارات الجنيهات وسيحول منطقة شمال الدلتا وخاصة كفر الشيخ إلى منطقة استثمارات ضخمة، وأن استثمارات المشروع ستحقق عائدا وأرباحا مضمونة نظرا لكثافة المعادن في الكثبان الرملية بالبرلس، مشيرا إلى أن الرمال السوداء ثروة قومية لاحتوائها على معادن عالية القيمة.

المصدر: "اليوم السابع