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العاشرة العبرية : مسيرات العودة اليوم تحدد مصير التوتر إما التوجه نحو الحرب او التهدئة

الجمعة 20 يوليو 2018 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاشرة العبرية : مسيرات العودة اليوم تحدد مصير التوتر إما التوجه نحو الحرب او التهدئة



وكالات

ذكرت القناة العاشرة العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن مسيرات وتظاهرات العودة على الحدود مع قطاع غزة اليوم، ستحدد مصير التوتر بالجنوب.

وقالت القناة العبرية، إن التظاهرات اليوم ستكون عنصرا مهما لحسم التوتر، إما التوجه نحو تصعيد عسكري، وإما التهدئة.

وبحسب القناة العاشرة، تشير تقديرات الجيش الإسرائيلي، إلى أن حركة حماس تعتزم القيام بمسيرات وتظاهرات على الحدود بعد صلاة الجمعة.

وزعمت القناة العبرية، أن حماس أبلغت المخابرات المصرية نيتها، بالوقف التدريجي للتظاهرات وإطلاق البالونات الحارقة على الحدود.

ونقلت العاشرة، عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، قولهم: "إن هناك شكوكا في إعلان حماس وقف التظاهرات والبالونات الحارقة، مؤكدين على أن مسيرات وتظاهرات اليوم هي التي ستحدد مصير التوتر بالجنوب".

وأضافت هذه المصادر: "أن اليوم الجمعة سنعرف أين تتجه الأوضاع هل إلى هدوء أو تصعيد، وأن أي تظاهرات عنيفة ستشق الطريق نحو التصعيد".

#حدود غزة #مسيرات #حرب

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