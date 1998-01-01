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قناة عبرية : مقترح جديد من أمريكا لحركة حماس لحل مشاكل غزة الاقتصادية

الجمعة 20 يوليو 2018 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية : مقترح جديد من أمريكا لحركة حماس لحل مشاكل غزة الاقتصادية



واشنطن / وكالات /

أفادت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الجمعة، بقيام مجموعة من الدبلوماسيين الأمريكيين، بتقديم مقترحا جديدا لحركة حماس بغزة، من أجل حل المشاكل الاقتصادية للقطاع.

وقالت القناة العاشرة العبرية، إن مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير والمبعوث الخاص للرئيس ترامب لشؤون الشرق الأوسط، جيسون جرانبلات، طالبا حركة حماس، الاعتراف بإسرائيل، ووقف العمليات ضدها، مقابل الحصول على دعم مالي، لتحسين الاقتصاد بقطاع غزة.

وبحسب القناة العبرية، أضاف المسؤولان في مقال نشراه في صحيفة الواشنطن بوست أنه على حماس اغتنام قدرتها على الاختراع، بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، بدلا من تحويل أي شيء إلى سلاح مثل طائرات ورقية حارقة.

ووفقا للقناة العاشرة، طالب المسؤولان حركة حماس، إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين الأسرى في غزة، مقابل تحسين الاقتصاد.

ونقلت العاشرة عن المسؤولان قولهما لحماس: "حان الوقت للاعتراف بدولة إسرائيل، وبدون ذلك لن يتم حل مشاكل قطاع غزة". 

#حماس #امريكا #غزة

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