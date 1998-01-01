حملة "فكر بغزة" توزع مساعدات في مستشفى النجاح

رام الله / سما /

زار وفد من حملة "فكر بغزة" التي اطلقتها الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الداخل، بالتعاون مع الاغاثة الزراعية وحزب الشعب، مرضى قطاع غزة في مستشفى النجاح الجامعي بنابلس، وعددهم 30 مريضا.

والتقى الوفد الرئيس التنفيذي للمستشفى البروفسور سليم الحاج يحيى والمدير الطبي الدكتور عبدالكريم البرقاوي .

وتحدث الحاج يحيى عن العلاقة الوطيدة بين ابناء الشعب الفلسطيني والرسالة الانسانية للمستشفى في خدمة المرضى، مقدما الشكر لحملة "فكر بغزة".

وزار الوفد مرضى غزة والتقى معهم ومع مرافقيهم، ووزع مساعدات نقدية رمزية لنحو 30 مريضا.