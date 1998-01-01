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الاحتلال يجهز دبابة لحرب العصابات

الجمعة 20 يوليو 2018 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجهز دبابة لحرب العصابات



وكالات

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس معلومات حول دبابة جديدة قيد التطوير مصمَّمة لتناسب متطلبات حرب العصابات، بحسب ما أوردت فرانس برس.

وستكون الدبابة "ميركافا 4 باراك"، المقرر أن تدخل الخدمة في غضون ثلاث سنوات، أحدث طرازات دبابة ميركافا الإسرائيلية المصممة في الأصل لمقاتلة الجيوش التقليدية.

وأعلن جيش الاحتلال أن الطراز الجديد يعكس إدراكا لتغير طبيعة ساحات المعارك.

وقال قائد سلاح المدرعات في جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال غاي حاسون "لن يكون العدو بالضرورة دولا وجيوشا بل أفرادا".

وستكون الدبابة التي يمكن أن تتكيف مع الحروب التقليدية وحروب العصابات مجهزة بقدرات تكنولوجية بما في ذلك نظام استشعار يمنح قائدها عبر خوذته رؤية كاملة لما يحيط بالدبابة.

وستجهز الدبابة بنظام كمبيوتر يعتمد على الذكاء الاصطناعي وستُصمم لكي تكون أكثر أمانا في حرب العصابات.

ويستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الدبابات على طول الحدود مع قطاع غزة مع تصاعد التوتر في الأشهر الأخيرة بسبب تظاهرات ومواجهات أدت إلى استشهاد أكثر من 140 فلسطينيا.

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