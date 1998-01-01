" إيلاف " السعودية تنشر مقالا ضد حماس شارك فيه " أدرعي "

الرياض / وكالات /

نشرت صحيفة "إيلاف" الإلكترونية، التابعة للصحفي السعودي عثمان العمير، مقالا ضد حركة "حماس"، شارك في كتابته المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي.

وتحت عنوان "هل حماس مسؤولة عن معاناة قطاع غزة الداخلية؟"، شن الكاتب مهدي مجيد عبد الله، الذي يقول إنه إسرائيلي من أصول كردية، هجوما لاذعا على حماس، محملا إياها مسؤولية معاناة أهالي غزة منذ سنوات

مهدي مجيد عبد الله، الذي يقرّ بأنه عضو في المنظمة الصهيونية العالمية، قال إن أفيخاي أدرعي ساعده في كتابة المقال، وزوده بمعلومات.

بدوره، قال أدرعي إنه ساعد الكاتب في المعلومات و"عرض الحقائق".

وتتلخص فكرة المقال في تأكيد الكاتب بأن حماس باتت "أداة" بيد إيران، وأنها من "تستفز" إسرائيل، وتبادرها بإطلاق الصواريخ؛ لكسب التعاطف العربي.

وقال ناشطون إن الفكرة التي أوردها مهدي مجيد عبد الله هي ذاتها التي يرددها كتاب سعوديين وخليجيون منذ شهور، في تبرير منهم للتطبيع مع إسرائيل، باعتبارها العدو الأخطر عليهم مقارنة بإيران.

يشار إلى أن صحيفة "إيلاف" تحاورت مع وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، في نيسان/ أبريل الماضي، إضافة إلى ترويجها للتطبيع بشكل علني مع إسرائيل.