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غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين"

الجمعة 20 يوليو 2018 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين"



غزة / سما /

يستعد المواطنون في قطاع غزة اليوم الجمعة إلى المشاركة في مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة والتي تأتي تحت عنوان جمعة "لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين.


و دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، يوم الجمعة، المواطنين للمشاركة في مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة بعنوان "لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين".

واكدت الهيئة استمرار وتواصل مسيرات العودة، داعية كافة قطاعات الشعب الفلسطيني للمشاركة في جمعة حقوق اللاجئين وذلك بعد عصر اليوم للتأكيد لكل العالم أن حقوق الفلسطينيين غير قابلة للتصرف أو التفريط.

وقالت: سنواصل مواجهة كل الإجراءات والقرارات التي تهدف للنيل من قضية اللاجئين بهدف شطبها وتذويبها.

#غزة #مسيرات #جمعة

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