12 منظمة حقوقية إسرائيلية: يجب فتح معبر كرم أبو سالم بغزة حالا

القدس المحتلة / سما /

بعد ان اعلن وزير الجش الإسرائيلي ليبرمان عن ايقاف كامل لنقل الوقود لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وتقليص مساحة الصيد البحري، أصدرت عدد من المنظمات الحقوقية بيانا جاء فيه: " هذه خطوة خطيرة وهي خطوة من الخطوات الخطيرة التي اتخذتها حكومة اسرائيل بالاسبوع الاخير ،عدا عن عن القرار بمنع اخراج البضاعة من قطاع غزة الى البلاد".

وتابع البيان: " اسرائيل تعرف تلك الخطوات ضد مواطني غزة بسبب ظاهرة الطائرات المشتعلة، التي اوقعت اضرارً بالحقول والمزارع وبالغابات في اسرائيل ، فايقاع الضرر بتلك الامور هو امر خطير للغاية ولكن الرد الذي يضر بالعزل والابرياء هو رد موجه بشكل مباشر، فاغلاق معبر يخدم مليونين شخص هو بمثابة عقاب جماعي وهو غير قانوني وليس انساني".

واضاف البيان:" الاوضاع في قطاع غزة معروفة للجميع، ظروف الحياة قاسية جداً، الاقتصاد منهار ونسبة البطالة كبيرة وبصورة متطرفة، ومع كل هذا تختار اسرائيل ان تتخذ خطوات وحشية نتائجها ستكون كبيرة وكارثية للمنطقة باسرها".

وانهى البيان:" المنظمات التي وقعت على الطلب تطالب اسرائيل بوقف العقوبات حالا ضد مواطني قطاع غزة ، والرجوع عن معاقبة الجميع والمجتمع المدني، فسيطرة اسرائيل على الحياة اليومية بقطاع غزة هي بمثابة القاء على نفسها المسؤولية بتطوير الحيا لسكان قطاع غزة".

ومن المنظمات التي وقعت على العريضة منها جمعية عدالة ومجموعة اطباء الدولية لحقوق الانسان وجمعيات اسرائيلية كثيرة.