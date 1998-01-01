صحيفة : بطل كمال الأجسام السوداني (جيقي) قتل بالرصاص في قطر

الرياض /وكالات/

تضاربت التقارير الإعلامية بشأن أسباب وفاة بطل كمال الأجسام السوداني محمد عبد اللطيف (جيقي)، الذي كان يعيش في العاصمة القطرية الدوحة.

فقد ترددت أنباء عبر حسابات مستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي أن محمد عبد اللطيف (جيقي) توفي في حادث سير.

بينما قالت صحيفة (عكاظ) السعودية طبقا لمعلومات حصلت عليها، إن البطل السوداني المقيم في قطر، والحاصل على بطولات وميداليات في كمال الأجسام، لقي مصرعه ببضع طلقات نارية، قرب نادي السد في الدوحة.

وأكدت الصحيفة السعودية على أن محمد عبد اللطيف لم يعرف عنه أي نشاط سياسي، إلا أن تكتم أجهزة الأمن القطرية على ظروف مقتله الغامضة، أثار جملة من الشكوك والهواجس وسط أسرته، التي لم تتلق حتى اللحظة أي معلومات عن ظروف مقتله ومصير الجناة.

وأشارت "عكاظ" إلى أن أجهزة الأمن القطرية حاولت طوال ليلة السبت الماضي، تسريب معلومات على منصات التواصل الاجتماعي بأن المغدور راح ضحية حادث سير، إلا أن معارف القتيل أكدوا أنه لقي مصرعه ببضع رصاصات في نادي السد عقب مشاهدته مباراة إنجلترا والسويد.

المصدر: "okaz.com"