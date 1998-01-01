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الأردن: قانون "القومية" الإسرائيلي يكرس الفصل العنصري

الخميس 19 يوليو 2018 10:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: قانون "القومية" الإسرائيلي يكرس الفصل العنصري



عمان - سما -

 اعتبر الأردن، أن قانون "القومية" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي اليوم الخميس، يمثل "تعارضًا صارخًا مع القانون الدولي، ويكرس الفصل العنصري".

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، متحدثة الحكومة، جمانة غنيمات، في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية، إن "القانون الإسرائيلي الجديد يكرس الفصل العنصري في إسرائيل والأراضي المحتلة".

وأضافت غنيمات: "هذا القانون يُبعدنا عن خيار السلام العادل والشامل في المنطقة، وسيؤدي للمزيد من العنف والتطرف ويستهدف الوجود الحضاري والإنساني والتاريخي للشعب الفلسطيني في وطنه".

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية والتحرك العاجل للتصدي لهذا القانون وتبعاته.

كما شددت على أن "حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين هو حق ثابت وغير قابل للتصرف وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأكدت أن السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

#الاردن #الكنيست #فصل عنصري

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