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السنوار يطلع "الشعبية" و"الجهاد" على المبادرة المصرية للمصالحة

الخميس 19 يوليو 2018 10:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
السنوار يطلع "الشعبية" و"الجهاد" على المبادرة المصرية للمصالحة



غزة / سما/

أطلع رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، وفدين قياديين من "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وحركة "الجهاد" على تفاصيل المبادرة المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين "السنوار" والوفدين في مدينة غزة، وفق بيان نشره الموقع الرسمي لحماس

وقالت حماس في بيانها: "إن السنوار أطلع الوفدين على نتائج زيارة وفد الحركة (حماس) الأخيرة لمصر، وتفاصيل المبادرة المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية".

ولفتت الحركة أن "السنوار ناقش مع الوفدين تطورات القضية الفلسطينية وما تمر به من تحديات حقيقية، ومحاولات الاحتلال تصفية الوجود الفلسطيني سيما في الخان الأحمر، وتصاعد الاستيطان في القدس والضفة، والتباحث في سبل مواجهة هذه التحديات".

وأوضحت الحركة أن السنوار "ناقش مع الوفدين سبل تطوير مسيرات العودة وكسر الحصار بما يمكنها من تحقيق أهدافها الوطنية".

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