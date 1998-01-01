دحلان : قانون "القومية" الذي أقره الكنيست عنصري

غزة / سما/

قال النائب والقيادي الفلسطيني محمد دحلان، إن قانون " القومية " الذي أقره الكنيست الإسرائيلي عنصري ومخالف للقانون الدولي والأعراف الإنسانية، فنصوص وفلسفة هذا القانون قائمة على أساس الفصل والتمييز بين مكونات دولة تفرض وتشهر تضليلا بأنها لكل مواطنيها ومكوناتها القومية والعرقية والدينية .

وتابع ، إن هذا القانون يعكس المدى الذي وصلت إليه الحكومة الإسرائيلية من صلف وعنجهية في تحدي القانون الدولي وقراراته الشرعية خاصة ما يتعلق منها بالاحتلال والقدس والاستيطان

وأضاف دحلان شعبنا الفلسطيني سيقاوم هذا القانون وغيره من أدوات الاحتلال مهما كلّف الأمر وطال الزمان، وذلك واجبنا المقدس، ولكن ألا يرى العالم ويسمع بأن هنالك دولة مارقة تقنن وتشرعن العنصرية والتمييز بأوضح وأوقح أشكالها وصورها .