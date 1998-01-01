جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

دحلان : قانون "القومية" الذي أقره الكنيست عنصري

الخميس 19 يوليو 2018 10:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان : قانون "القومية" الذي أقره الكنيست عنصري



غزة / سما/

قال النائب والقيادي الفلسطيني محمد دحلان، إن قانون " القومية " الذي أقره الكنيست الإسرائيلي عنصري ومخالف للقانون الدولي والأعراف الإنسانية، فنصوص وفلسفة هذا القانون قائمة على أساس الفصل والتمييز بين مكونات دولة تفرض وتشهر تضليلا بأنها لكل مواطنيها ومكوناتها القومية والعرقية والدينية .

وتابع ، إن هذا القانون يعكس المدى الذي وصلت إليه الحكومة الإسرائيلية من صلف وعنجهية في تحدي القانون الدولي وقراراته الشرعية خاصة ما يتعلق منها بالاحتلال والقدس والاستيطان

وأضاف دحلان شعبنا الفلسطيني سيقاوم هذا القانون وغيره من أدوات الاحتلال مهما كلّف الأمر وطال الزمان، وذلك واجبنا المقدس، ولكن ألا يرى العالم ويسمع بأن هنالك دولة مارقة تقنن وتشرعن العنصرية والتمييز بأوضح وأوقح أشكالها وصورها .

#دحلان #اسرائيل #القومية

أخبار ذات صلة

شهيد

صور : مقتل المطلوب"ابوخوصة" واحد مرافقيه واستشهاد عنصري أمن في عملية أمنية بالنصيرات

محلل إسرائيلي يتوقع "آثارا هائلة" لـ"مسلسل" عباس دحلان

دحلان - ارشيف

دحلان: تهجم "حزان" على أمهاتنا هو اعتداء جديد على "مقدس فلسطيني"

جليلة دحلان - ارشيف

"جليلة دحلان" : لا اهداف سياسية من وراء" فتا"

محمد دحلان

يديعوت : تفاصيل خطة "القرن " لـ" دحلان للسيطرة على غزة و الضفة

الكنيست الاسرائيلي - ارشيف

" القدس الكبرى" مشروع اسرائيلي جديد في أروقة الكنيست

الأكثر قراءة اليوم

نايف الرجوب يفتح النار على السلطة وفتح :حماس تتعرض لعملية سحق بالضفة وفتح لاتؤمن بالشراكة السياسية

مصادر غربية : «حماس» ابلغت إسرائيل رسميا بوقف الطائرات الورقية وتل ابيب تعهدت بعدم شن حرب

جاسوسة روسية مارست الجنس مع مسؤول أمريكي لتحصل على وظيفة

مصادر إسرائيلية تزعم: حماس أبدت استعدادها لوقف تدريجي للطائرات الحارقة وترحيب بدور ميلادينوف

مالك فيسبوك : انا يهودي وسنحذف أي منشور ينكر الهولوكوست

وزير اسرائيلي : لا حرب على غزة قبل استنفاذ الضغوط السياسية والاقتصادية

خلال اجتماع برئاسة الحمدلله.. تشكيل مجلس طوارئ ميداني استعدادا للزلازل

الأخبار الرئيسية

مركزية فتح -ارشيفية

بعد موافقة حماس.. "فتح" تعلن موقفها من "ورقة المصالحة المصرية" السبت

كتائب القسام: الاحتلال سيدفع ثمنا من دمائه مقابل جريمة رفح

الشهيد عبد الكريم رضوان - ارشيف

صور : شهيد و3 إصابات في قصف إسرائيلي شرق رفح

مصالحة -ارشيفية

طالع : نص "الورقة المصرية" للمصالحة الفلسطينية.. وهذا اهم ما جاء فيها

هنية - ارشيف

هنية يبلغ وزير المخابرات "عباس كامل" موافقة حماس على الورقة المصرية