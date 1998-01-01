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حاتم عبد القادر يزور عائلتي الشوامره وأبو ارميلة في بيت حنينا

الخميس 19 يوليو 2018 09:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
حاتم عبد القادر يزور عائلتي الشوامره وأبو ارميلة في بيت حنينا



القدس المحتلة / شروق طلب /

قام حاتم عبد القادر عضو المجلس الثوري لحركة فتح أمين سر المؤتمر الوطني الشعبي للقدس بزيارة تضامنية لعائلتي الشوامره وأبو ارميلة في حي الاشقرية ببيت حنينا اللتان هدمتا منزليهما بنفسهما تفاديا لتنفيذ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتسليم المنزلين لجمعية استيطانية في موعد أقصاه بداية الشهر القادم بحجة بنائهما على أراض يدعي المستوطنون شراءها منذ العام1974 .

و أشاد عبد القادر بالقرار الوطني والشجاع الذي اتخذته العائلتين بهدم منزليهما حتى لا يتحول إلى بؤرة استيطانية جديدة .

و أقامت العائلتين في خيمتين مجاورتين للمنزلين .

وكانت العائلتان اشتريتاا قطعتي الأرض قبل عدة سنوات ووعد عبد القادر بأن يبذل المؤتمر الوطني الشعبي للقدس كل الجهود لمساعدة العائلتين ودعم صمودهما على الأرض.

#حاتم عبد القادر #الشوامرة #ابو رميلة

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