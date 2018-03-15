الهند تسهم بـ 5 ملايين $ لصالح الأونروا

رام الله / سما /

سلم ممثل جمهورية الهند لدى فلسطين السفير أنيش راجان، اليوم الخميس، مساهمة بلاده التي تعهدت بها لصالح موازنة الأونروا بقيمة 5 ملايين دولار.

وكانت الهند تعهدت في مؤتمر الأونروا الاستثنائي على مستوى الوزراء الذي عقد في روما بتاريخ 15/3/2018 بزيادة مساهمتها المالية السنوية بنسبة 500%، حيث تم رفعها من 1.25 مليون دولار إلى 5 ملايين دولار.

وأبدى السفير راجان تقديره للعمل المميز الذي تقوم به الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة والمناطق الأخرى، مؤكدا دعم حكومة الهند المستمر لأنشطة الوكالة في مجال رعاية اللاجئين الفلسطينيين.