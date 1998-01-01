جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إسرائيل : حماس ستسهدف دباباتنا في قطاع غزة بالكورنيت

الخميس 19 يوليو 2018 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل : حماس ستسهدف دباباتنا في قطاع غزة بالكورنيت



القدس المحتلة / سما /

قال ضابط في سلاح المدفعية في الجيش الإسرائيلي، إن تحذيرات وصلت بالفترة الأخيرة، تشير إلى أن حماس ستطلق صواريخ مضادة للدروع من طراز "كورنيت"، على الدبابات الإسرائيلية المرابطة على الحدود مع قطاع غزة. وأوضح الضابط أن جيشه يعمل وفقا لهذا الافتراض.

وفي سياق آخر، كشف سلاح المدفعية ووزارة الحرب الإسرائيلية، دبابة جديدة ستدخل إلى الخدمة بعد 3 سنوات.

وبحسب المعلومات، فإن الدبابة التي أطلق عليها اسم "براك" (برق)، مزوّدة بمنظومات تكنولوجية متطورة، تمنحها قدرات للمناورة، كالتالي تمتلكها مقاتلة "إف 35"، التي أطلقت عليها إسرائيل اسم "أدير".

ووصفت الأوسط الإسرائيلية الدبابة الجديدة بـ "أدير البرية".

#إسرائيل #حماس

أخبار ذات صلة

ماهر صلاح - ارشيف

رئيس حماس في الخارج : مسيرات العودة دفعت إسرائيل للبحث عن وساطات للحديث مع حماس لوقفها

شرطة -ارشيفية

فتح : طلبنا من إسرائيل إدخال سلاح إلى قطاع غزة

غزة

موقع عبري : إسرائيل لا تعرف كيف تتعامل مع قطاع غزة

حدود غزة -ارشيفية

إسرائيل تمنع إدخال الكاوشوك الى قطاع غزة حتى إشعار آخر

سليماني

تقارير فلسطينية: إسرائيل شوّشت خطاب قاسم سليماني الى قطاع غزة

المخابرات المصرية في رام الله

وفد حماس للمصالحة يغادر قطاع غزة و وفد فتح يصل القاهرة مساء اليوم

الأكثر قراءة اليوم

مصادر غربية : «حماس» ابلغت إسرائيل رسميا بوقف الطائرات الورقية وتل ابيب تعهدت بعدم شن حرب

جاسوسة روسية مارست الجنس مع مسؤول أمريكي لتحصل على وظيفة

مصادر إسرائيلية تزعم: حماس أبدت استعدادها لوقف تدريجي للطائرات الحارقة وترحيب بدور ميلادينوف

"أونروا" تشيد بدعم مصر خلال المرحلة "الأخطر في تاريخها"

أدرعي يكرر تهديداته لحركة "حماس" ويتهمها بالإساءة لغزة

مالك فيسبوك : انا يهودي وسنحذف أي منشور ينكر الهولوكوست

وزير اسرائيلي : لا حرب على غزة قبل استنفاذ الضغوط السياسية والاقتصادية

الأخبار الرئيسية

كتائب القسام: الاحتلال سيدفع ثمنا من دمائه مقابل جريمة رفح

الشهيد عبد الكريم رضوان - ارشيف

صور : شهيد و3 إصابات في قصف إسرائيلي شرق رفح

مصالحة -ارشيفية

طالع : نص "الورقة المصرية" للمصالحة الفلسطينية.. وهذا اهم ما جاء فيها

نايف الرجوب وجبريل الرجوب - ارشيف

نايف الرجوب يفتح النار على السلطة وفتح :حماس تتعرض لعملية سحق بالضفة وفتح لاتؤمن بالشراكة السياسية

الجيش السوري - ارشيف

التلفزيون السوري يعلن الاتفاق على رحيل المسلحين عن القنيطرة إلى إدلب