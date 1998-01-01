إسرائيل : حماس ستسهدف دباباتنا في قطاع غزة بالكورنيت

القدس المحتلة / سما /

قال ضابط في سلاح المدفعية في الجيش الإسرائيلي، إن تحذيرات وصلت بالفترة الأخيرة، تشير إلى أن حماس ستطلق صواريخ مضادة للدروع من طراز "كورنيت"، على الدبابات الإسرائيلية المرابطة على الحدود مع قطاع غزة. وأوضح الضابط أن جيشه يعمل وفقا لهذا الافتراض.

وفي سياق آخر، كشف سلاح المدفعية ووزارة الحرب الإسرائيلية، دبابة جديدة ستدخل إلى الخدمة بعد 3 سنوات.

وبحسب المعلومات، فإن الدبابة التي أطلق عليها اسم "براك" (برق)، مزوّدة بمنظومات تكنولوجية متطورة، تمنحها قدرات للمناورة، كالتالي تمتلكها مقاتلة "إف 35"، التي أطلقت عليها إسرائيل اسم "أدير".

ووصفت الأوسط الإسرائيلية الدبابة الجديدة بـ "أدير البرية".