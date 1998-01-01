ليبرمان يجري مشاورات أمنية مع قادة الجيش بشأن التوتر في غزة

القدس المحتلة / سما /

فادت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، أن وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، أجرى مشاورات أمنية مع قادة الجيش بشأن التطورات في الجنوب وغزة.

وأوضحت تقارير عبرية، أن ليبرمان أجرى تقييماً أمنياً مع رئيس الأركان غادي أيزنكوت والمنسق الحكومة وكبار مسؤولي جيش الاحتلال والشاباك.

واستهدفت طائرة استطلاع إسرائيلية نقطة تابعة للضبط الميداني شرقي رفح، أسفرت عن استشهاد أحد مجاهدي كتائب القسام وإصابة ثلاثة آخرين بجراح مختلفة.

وردت المقاومة بقصف مستوطنات الغلاف بنحو 5 قذائف هاون وصاروخ سقطت على أشكول وموقع كرم أبو سالم العسكري، حيث دوت صـافرات الإنذار عقب قصف المقاومة.