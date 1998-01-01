كتائب القسام: الاحتلال سيدفع ثمنا من دمائه مقابل جريمة رفح

غزة/سما/

اعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن "الاحتلال الإسرائيلي سيدفع ثمنا من دمائه مقابل الجريمة" التي ارتكبها اليوم شرق رفح.

وقالت الكتائب في تصريح مقتضب، اليوم الخميس "إن إقدام العدو الجبان على استهداف نقطةٍ لمجاهدينا من قوة حماة الثغور شرق رفح ظهر اليوم، والذي أدى إلى استشهاد المجاهد عبد الكريم إسماعيل رضوان لهي جريمةٌ نكراء وحماقةٌ يتحمل العدو المسئولية الكاملة عنها، وسيدفع ثمناً من دمائه مقابلها فالجزاء من جنس العمل".

واستشهد شاب فلسطيني وإصيب 3 آخرون جراء قصف شنته طائرة استطلاع إسرائيلية شرق مدينة رفح، اليوم الخميس.وأعلن مصدر طبي في المستشفى الاوروبي برفح استشهاد عبد الكريم رضوان (22 عاما) واصابة ثلاثة اخرين وصفت جراح احدهم ببالغة الخطورة.

وقالت مصادر فلسطينية ان الشهيد من عناصر الضبط الميداني التابعة لوزارة الداخلية في غزة.