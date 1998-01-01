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المقاومة تدك مستوطنات الاحتلال بقذائف الهاون رداً على قصف رفح

الخميس 19 يوليو 2018 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
المقاومة تدك مستوطنات الاحتلال بقذائف الهاون رداً على قصف رفح



غزة / سما /

أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، قذائف هاون، باتجاه مستوطنات الاحتلال، رداً على القصف الإسرائيلي الذي طال مجموعة من المواطنين شرقي رفح جنوب قطاع غزة.

وحسب إعلام الاحتلال، دوّت صافرات الإنذار في أكثر من 14 مستوطنة وكيبوتس بغلاف غزة عقب القصف الصاروخي من غزة.

وأكدت تقارير عبرية سقوط ثلاثة قذائف هاون في أشكول، وقذيفتين في موقع كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة.

واستشهد شاب وأصيب 3 آخرين إثر استهداف إسرائيلي لمجموعة من الشبان شرق رفح.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، عن استشهاد المواطن عبد الكريم رضوان " 22 عام"، بعد ان حاولت الطواقم الطبية انقاذ حياته واصابة 3 اخرين بجراح مختلفة شرق رفح.

ونعت كتائب القسام شهيديها المجاهد عبد الكريم إسماعيل رضوان والذي قضى إثر القصف الإسرائيلية لنقطة تابعة لـ "قوة حماة الثغور" شرق رفح.

يتبع ..

#المقاومة #قصف #الاحتلال

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