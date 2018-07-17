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منظمة حقوقية تدعو الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل إلى فتح معبر كرم أبو سالم

الخميس 19 يوليو 2018 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

بعثت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان شاهد برسالة عاجلة إلى المقرر الخاص بالحق في الغداء السيدة هلال الفار تطالب فيها بالضغط على سلطات الاحتلال لفتح معبر كرم أبو سالم التجاري بشكل فوري.

وقالت شاهد في رسالتها العاجلة أن سلطات الاحتلال تفرض حصاراً على قطاع غزة منذ أكثر عشر سنوات تغلق فيه كل المعابر الحدودية (البرية والبحرية) التي تربط غزة بالعالم الخارجي وتحد من دخول البضائع والوقود الأمر الذي أدى الى تفاقم الأوضاع المعيشية لنحو ميلوني نسمة من سكان القطاع.

وأكدت شاهد أن سلطات الاحتلال تمعن منذ عدة سنوات بتقليص المعابر التجارية التي كانت تربط غزة بالضفة، من أربعة معابر الى معبر واحد "كرم أبو سالم"، جنوب شرقي القطاع، وقالت شاهد أن ذلك غير كاف لدخول الوقود والبضائع للقطاع.

 كما بينت شاهد في الرسالة العاجلة إلى أن سلطات الاحتلال بهذا الاجراء إنما تنفذ العقاب الجماعي لأكثر من مليوني فلسطيني داخل القطاع، وذلك من خلال إغلاق المعابر والتحكم بدخول المواد والمستلزمات الضرورية التي لا تكفي لاحتياجات القطاع والمواطنين. ومما زاد الأمور تعقيدا هو قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الاثنين 17/7/2018 إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة حتى إشعار آخر، وتقليص مساحة الصيد من 6 إلى 3 أميال. ويخالف هذا القوانين والمواثيق والاعراف الدولية التي تحظر العقوبات الجماعية.

وطالبت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) السيدة الفار بالتحرك العاجل للتدخل لإعادة فتح معبر رفح لتقديم المساعدات لمئات الآلاف من سكان قطاع غزة.

#منظمة حقوقية #الأمم المتحدة #كرم أبو سالم

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