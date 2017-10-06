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أسرى فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى المحكومين بالمؤبد الى 513

الخميس 19 يوليو 2018 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

 أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن أعداد الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالمؤبدات في سجون الاحتلال ارتفعت لتصل إلى (513) أسير، وذلك بعد أن أصدرت محاكم الاحتلال أحكام جديدة بالمؤبد بحق أسيرين .

وأوضح الباحث "رياض الأشقر" الناطق الإعلامي للمركز بأن محكمة اللد العسكرية أصدرت اليوم حكماً بالسجن المؤبد بحق الأسيرين " محمد يوسف ابو الرب " 20عام، والأسير" ويوسف خالد كميل" 21 عام وهما من بلدة قباطية في محافظة جنين، وذلك بعد ادانتهم بالمسئولية عن مقتل مستوطن فى كفر قاسم داخل الأراضي المحتلة عام 1948 .

وأشار "الأشقر" الى ان قوات الاحتلال اعتقلت الشابين " كميل، وابوالرب"  بتاريخ  6/10/2017، خلال كمين للقوات الخاصة بعد اطلاق النار عليهما دون اصابتهم،  وإصابة فتى كان قريباً من المكان بالرصاص،  وذلك بعد أن أخلت أجهزة أمن السلطة سبيلهما بوقت قليل بالقرب من ضاحية الزيتون في حي السويطات، وكان الشابين سلما نفسيهما للأجهزة الامنية في جنين من أجل طلب الحماية وعدم الملاحقة بعد أن انكشف أمرهما.

 وبين "الأشقر"  بأن سلطات الاحتلال هدمت منزل الأسير " محمد ابوالرب" بينما أقدمت على اغلاق غرفتين في منزل الأسير "يوسف كميل" بعد تكسير واجهة إحدى الغرف بسكب الباطون داخلهما بالكامل، اضافة الى تغريمهم بمبلغ كبير جداً بقيمه 258 الف شيكل لكل منهما .

وأشار "الأشقر" بأن حكم المؤبد بحق الأسيرين يعتبر الثالث منذ بداية العام الحالي وكانت أصدرت محكمة عوفر العسكرية  فى فبراير الماضي حكما بالسجن المؤبد بحق الأسير " محمد سامي العزة" 22عام، من مدينة بيت لحم وذلك بعد ادانته بالمشاركة مع الشهيد "عبد الحميد أبو سرور"  بزرع  عبوة ناسفة في حافلة للمستوطنين بالقدس في شهر نيسان عام 2016 والتي ادت الى إصابة 20 مستوطنا بجروح مختلفة 

وبين الأشقر إلى ان حكم المؤبد هو حكم بالسجن مدى الحياة ويحدده الاحتلال ب 99 عام (مؤبد عسكري)، ويفرضه الاحتلال على الأسرى الأمنيين الذين يتهمهم بقتل إسرائيليين سواء كانوا مستوطنين أو جنود، وكذلك على المسئولين عن توجيه العمليات الاستشهادية التي أدت إلى قتل يهود .

#أسرى فلسطين

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