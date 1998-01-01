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التربية تعلن عن منح دراسية في الجزائر وأندونيسيا

الخميس 19 يوليو 2018 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية تعلن عن منح دراسية في الجزائر وأندونيسيا



رام الله /سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، عن توفر عدد من المنح الدراسية في الجزائر، للعام الدراسي 2018-2019 بمجال البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه).

كما أعلنت الوزارة عن توفر عدد من المنح في أندونيسيا، وذلك بمجال البكالوريوس والماجستير.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح؛ لزيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.gov.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والشروط والتخصصات المطروحة وآلية تقديم الطلبات والمواعيد النهائية للتقديم، مؤكدةً أنها لن تقبل أي طلب غير مستكمل ومطابق للشروط.

وأشارت الوزارة إلى أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول، يكون في مقرها بحي الماصيون برام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل؛ فيما تقدم طلبات طلبة قطاع غزة بمقر الوزارة في حي تل الهوا.

#التربية #منح #الجزائر #اندونيسيا

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