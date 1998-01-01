هنية يبلغ وزير المخابرات "عباس كامل" موافقة حماس على الورقة المصرية

غزة / سما/

أجرى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصالًا هاتفيًا مع وزير المخابرات المصرية العامة اللواء عباس كامل وهنأه بالثقة التي أولاه إياها سيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتسلمه مهامه كوزير للمخابرات.

وتناول هنية مع كامل خلال الاتصال التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية وخاصة ملف المصالحة والمشاريع الإنسانية لأبناء قطاع غزة بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي الأخير.

وأكد رئيس حماس "للوزير موافقة حماس على الورقة المصرية التي قُدمت لوفد الحركة في زيارته الأخيرة للقاهرة الأسبوع الماضي، والتي كانت حصيلة حوار معمق " موضحا ان "اعتماد قيادة الحركة لها ياتي انطلاقا من تقديرها للظروف الاستثنائية التي تمر بها الساحة الفلسطينية والاستهداف الخطير للقضية خاصة في ملفي القدس واللاجئين".

. وقد عبر هنية عن تقديره للروح الإيجابية التي سادت النقاشات خلال زيارة وفد الحركة برئاسة الشيخ صالح العاروري و مؤكدًا جاهزية الحركة للتعاون في كافة المسارات.