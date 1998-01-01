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الحمد الله يلتقي وفدا من الطائفة السامرية ويطلع على اهم احتياجاتها

الخميس 19 يوليو 2018 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، وفدا من الطائفة السامرية، برئاسة الكاهن تقي توفيق مسؤول طقوس حفل القربان والحي السامري.

واطلع الحمد الله من خلال الوفد على أوضاع الطائفة، واهم احتياجاتها، خاصة على صعيد المشاريع الحيوية من خلال استكمالها وإعادة تأهيلها، مهنئا لجنة الطائفة السامرية الجديدة المنتخبة.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده أن الطائفة السامرية جزء لا يتجزأ من شعبنا وقضيته، ونموذجا يحتذى به في التعايش الذي يضم كافة الأطياف.

بدوره أكد الوفد تأييده ووقوفه خلف القيادة وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس، في مواجهة التحديات التي تواجه شعبنا وقضيتنا.

#رامي الحمد الله

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