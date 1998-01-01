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دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير : قانون "القومية" الإسرائيلي ليس إلا قانون تمييز عنصري

الخميس 19 يوليو 2018 02:51 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

صادق الكنيست(البرلمان) الإسرائيلي  في وقت مبكر اليوم على مشروع قانون يعرّف إسرائيل على أنها "الدولة القومية للشعب اليهودي"، ويؤكد أيضًا أن "ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي"، بموافقة 62 نائبا ومعارضة 55.

وفقاً لهذا القانون فإن العبرية هي لغة الدولة، بينما تم تخفيض درجة اللغة العربية إلى "مكانة خاصة"، اي ان يتم تنظيم استخدامها في المؤسسات الرسمية الاسرائيلية.

كما يتضمن القانون عبارة تنص على أن " القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل".

أدانت دائرة العلاقات الدولية في م.ت.ف  بشدة هذا القانون، وإعتبرته قانون التمييز العنصري الأحدث  لإسرائيل. الذي من الواضح سيؤدي إلى التمييز العنصري ضد المواطنين الفلسطينيين المقيمين في  الاراضي التي تم احتلالها عام 4819، وهو الشيء  المنافي للقانون الدولي في هذا الخصوص.

طالبت الدائرة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعمل  على حماية الشعب الفلسطينيين وحقوقه التي تشمل حقه في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم وفقا للقرار الأممي 194

#قانون القومية #قانون

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