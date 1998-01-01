الحمد الله يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للدفاع المدني

رام الله / سما /

ترأس رئيس الوزراء، وزير الداخلية د. رامي الحمد الله، اليوم الخميس في مقر وزارة الداخلية برام الله، اجتماعا للمجلس الأعلى للدفاع المدني، لبحث استعدادات وتحضيرات الجهات المختصة لأي كوارث قد تحدث، لا سيما الزلازل.

وشدد الحمد الله على ضرورة التنسيق العالي بين كافة الجهات والمؤسسات، والتواصل الدائم بينها، والذي من شانه الحد من الاضرار التي قد تحدث حال وقوع أي كارثة، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة التوعية المجتمعية ودور وسائل الاعلام المختلفة في ذلك.

واستمع رئيس الوزراء إلى تقارير موسعه عن السيناريوهات المتوقعة حول أمكانية حدوث زلازل، وكيف سيتم التعامل معها في حال وقوعها، والمناطق التي من الممكن تضررها، وذلك للحد من الخسائر والاضرار.

وثمن الحمد الله الجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للدفاع المدني، ودوره في الحفاظ على حياة المواطنين من خلال استعداده الدائم، وسرعته في التعامل مع أي خطر قد يحدث.